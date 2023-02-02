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Рязанский омбудсмен поддержала закон об обновлении данных о гражданах в запасе через «Госуслуги»
Наталья Епихина подчеркнула, что обновление данных через «Госуслуги» будет удобным и для граждан и для военкоматов.

Рязанский омбудсмен поддержала закон об обновлении данных о гражданах в запасе через «Госуслуги». Об этом Наталья Епихина написала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что во время проведения частичной мобилизации, в работе военкоматов нашли проблемы, в том числе в обновлении данных россиян.

Вместе с тем, об изменении данных должны сообщать сами запасники. Это надо сделать не позже, чем через две недели после, например, смены места жительства или семейного положения.

Епихина подчеркнула, что обновление данных через «Госуслуги» будет удобным и для граждан и для военкоматов.