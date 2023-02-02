Рязанских водителей предупредили о рейдах

В четверг, 2 февраля, в Рязанской области проведут рейд «Пешеходный переход».

Рязанские полицейские анонсировали рейд «Пешеходный переход». Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автоинспекторы будут ловить нарушителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Рязанским водителям напомнили, что пешеходный переход — место повышенной опасности, где пересекаются транспортные средства и пешеходы.

Чтобы снизить риски ДТП надо быть внимательным при подъезде к переходу, не превышать скорость, включать ближний свет фар даже в светлое время суток, следить за наличием стеклоомывателя в бачке и чистотой фар и стекол, отметили в региональном УМВД.