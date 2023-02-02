Рязанские полицейские предупредили о круглосуточной работе скрытых патрулей

Они следят за теми, кто нарушает требования ПДД — выявляют машины со стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, автомобили со скрытыми регистрационными знаками, нарушения водителей, связанные с проездом нерегулируемых пешеходных переходов и другие правонарушения в области дорожного движения.

На дорогах Рязанской области начали круглосуточную работу скрытые патрули. Об этом в четверг, 2 февраля, предупредила пресс-служба регионального УМВД.

Скрытые патрули будут вычислять нарушителей в потоке машин и передавать экипажам ДПС.

«Ежедневно по дорогам областного центра курсируют с виду совершенно обычные автомобили, в которых находятся сотрудники Госавтоинспекции. Они следят за теми, кто нарушает требования ПДД — выявляют машины со стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, автомобили со скрытыми регистрационными знаками, нарушения водителей, связанные с проездом нерегулируемых пешеходных переходов и другие правонарушения в области дорожного движения. Заметив нарушителя, „скрытый“ экипаж передает информацию ближайшему патрулю, который останавливает водителя подозреваемого в правонарушении и оформляет административный материал», — сообщили в пресс-службе.