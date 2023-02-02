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Рязанские полицейские нашли без вести пропавшего пенсионера

В Рязани сотрудники ППСП нашли без вести пропавшего престарелого мужчину. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщается на сайте регионального УМВД.

В ночь на четверг, 2 февраля, сотрудники патрульно-постовой службы полиции патрулировали город. На площади Попова они заметили престарелого мужчину, который плохо ориентировался в пространстве и вел себя рассеяно. Полицейские предположили, что прохожему может требоваться помощь, и подъехали к нему. При общении мужчина отвечал невнятно и не мог назвать свое имя и адрес проживания.

Патрульные полицейские доставили мужчину в отдел МВД, где установили, что он — 86-летний без вести пропавший рязанец. Некоторое время назад он вышел из дома и пропал. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

В настоящее время мужчина находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.