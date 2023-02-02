Рязанцы выбрали имя для голосового помощника МФЦ
Победило имя Надежда.
Рязанцы выбрали имя для голосового помощника МФЦ. Об этом
- Надежда — 51,41%;
- Авдотья — 17,14%;
- Любовь — 15,82%;
- Февронья -15,63% .
Пока Надежда работает в тестовом режиме. Она умеет проверять статус рассмотрения заявки, подсказывать адрес ближайшего МФЦ, а также рассказывать о популярных услугах. В МФЦ пообещали, что ее функционал будет развиваться.
Напомним, в январе на официальной странице «МФЦ Рязанской области» ВКонтакте прошло голосование по выбору имени голосовому помощнику. Рязанцам предложили четыре варианта имен: Надежда, Авдотья, Любовь, Февронья. Их выбрали в честь известных женщин, которые внесли в историю Рязанской области особый вклад.