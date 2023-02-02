Рязанцы выбрали имя для голосового помощника МФЦ

Победило имя Надежда.

Рязанцы выбрали имя для голосового помощника МФЦ. Об этом сообщили в группе региональной организации «ВКонтакте».Победило имя Надежда. Голоса распределились следующим образом:

Надежда — 51,41%;

Авдотья — 17,14%;

Любовь — 15,82%;

Февронья -15,63% .

Пока Надежда работает в тестовом режиме. Она умеет проверять статус рассмотрения заявки, подсказывать адрес ближайшего МФЦ, а также рассказывать о популярных услугах. В МФЦ пообещали, что ее функционал будет развиваться.

Напомним, в январе на официальной странице «МФЦ Рязанской области» ВКонтакте прошло голосование по выбору имени голосовому помощнику. Рязанцам предложили четыре варианта имен: Надежда, Авдотья, Любовь, Февронья. Их выбрали в честь известных женщин, которые внесли в историю Рязанской области особый вклад.