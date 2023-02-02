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Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
В пятницу, 3 февраля, воду отключат на шести улицах из-за ремонтных работ.

Рязанцев предупредили о массовом отключении воды. Информацию разместили на сайте мэрии.

В пятницу, 3 февраля, с 09:30 до 15:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Братиславская, дома №№ ½, 2 корпус 1, 3, 15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9, 11, 13;
  • улица Гоголя, дома с 2 по 32 (четная сторона), с 1 по 39 (нечетная сторона), 28 (ОГБПОУ РТК), 5 (ДМШ № 5 имени Бобылева);
  • улица Островского, дома с 1 по 19 (нечетная сторона), с 2 по 16 (четная сторона), 15-а (детский сад № 12), 4 (детский сад № 160);
  • улица Толстого, дома №№ 10, 12, 12-а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8-а, 5 (школа № 37);
  • улица Чернышевского, дома №№ 10, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 3, 7 и 7-а (управление Росгвардии по Рязанской области), 16 и 16-а (ОГБПОУ РСК);
  • улица Полетаева, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 8, строение 14 (гимназия № 5).

Подвоз технической воды организуют с 10:00 по адресу: улица Островского, дом № 15-а.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.