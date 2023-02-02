Россиян предупредили об изменениях в услугах ЖКХ с 1 марта

Они коснутся перерасчета платы за вывоз мусора, правила определения нормативов потребления КУ и других.

В России с 1 марта услуги ЖКХ будут предоставлять по новым правилам. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает «Лайф».

Так, изменится порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов. Сделать это можно лишь в том случае, если жильцы отсутствовали в жилом помещении более пяти календарных дней подряд. Для этого нужно прийти в УК, предоставить им доказательства своего отсутствия и написать заявление о перерасчете. Подать заявление на перерасчет можно в течение 30 дней после возвращения.

Нюанс в том, что теперь УК имеет право проводить перерасчет как для жителей домов, где тарифы рассчитываются исходя из числа жильцов дома, так и для тех, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.

Также с 1 марта внесут изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах. Их основная цель — приблизить расчетные значения потребления КУ и ресурсов к уровню фактического потребления. Сейчас для этого применяется расчетный метод по формулам исходя из мощности подключаемого оборудования, удельных расходов ресурсов. Когда начнут действовать изменения — в основу расчета лягут показания приборов учета в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.

Помимо этого, вступит в силу федеральный закон, согласно которому Росреестр не будет публиковать сведения из ЕГРН о собственниках по запросу третьих лиц. Выписку из ЕГРН с личными данными нельзя будет сделать без согласия собственника. Росреестр также не будет указывать фамилию, имя и отчество собственников недвижимости, если выписку заказывает посторонний человек. Юристы считают, что это создаст некие трудности для УК.

Однако третьи лица все же могут получить выписка из ЕГРН, но с привлечением нотариуса и обстоятельств, достаточных для ее получения.

Кроме того, с 1 марта изменится порядок приемки работ по капремонту многоквартирных домов. Теперь акт приемки выполненных работ по капремонту должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников, если ремонт проводится по их решению. При этом юристы предупреждают, что обычно управляющие компании не сразу вникают в изменения в законах в сфере ЖКХ. Из-за этого возрастает число нарушений. Поэтому, чтобы не возникло проблем, стоит обращать внимание на суммы в квитанциях.