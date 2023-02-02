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Россиян предупредили о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов
Выдачу документов нового образца для жителей регионов приостановили до второй половины марта по техническим причинам.

Россиян предупредили о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов. Об этом пишет РИА Новости.

Информация появилась на портале «Госуслуг». Выдачу документов нового образца для жителей регионов приостановили до второй половины марта по техническим причинам. Для срочного выезда за границу россиянам предложили обратиться за получением загранпаспорта старого образца.

При этом уточняется, что для жителей Москвы процедура оформления загранпаспортов не изменилась и их оформление проходит в установленном порядке.