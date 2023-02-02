Reuters: США могут передать Украине ракеты большей дальности

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов. Помимо ракет большей дальности в него войдут и другие боеприпасы и вооружение.

США могут передать Украине ракеты большей дальности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, сообщило РИА Новости.

Речь идет о «бомбе малого диаметра наземного базирования» GLSDB, которую совместно разработали компании Boeing и Saab. Дальность боеприпаса превышает 150 километров. Уточняется, что ракету можно запускать из РСЗО HIMARS. В настоящее время установки поставляют с реактивными снарядами дальностью 80 километров.

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов. Помимо ракет большей дальности в него войдут и другие боеприпасы и вооружение.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США не станут передавать Украине истребители F-16.