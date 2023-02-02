Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

России есть, чем ответить в случае поставок зарубежных танков. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил президент Владимир Путин на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, передает «Интерфакс».

Он добавил, что это также катается немецких «Леопардов», которые Германия пообещала украинским вооруженным силам. Путин заявил, что применением бронетехники в этом случае дело не закончится.

Глава государства отметил, что идеология нацизма создает прямые угрозы безопасности России и российские войска вынуждены давать отпор агрессии Запада. Он также подчеркнул, что властям известно о том, что «несмотря на усилия официальной продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе».

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой», — подчеркнул глава государства.