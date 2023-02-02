Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-2°
Птн, 03
-1°
Сбт, 04
ЦБ USD 70.04 -0.08 03/02
ЦБ EUR 76.96 0.74 03/02
Нал. USD 70.76 / 76.6 02/02 15:15
Нал. EUR 76.76 / 78.88 02/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
3 061
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
4 645
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
7 539
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
11 548
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

России есть, чем ответить в случае поставок зарубежных танков. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил президент Владимир Путин на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, передает «Интерфакс».

Он добавил, что это также катается немецких «Леопардов», которые Германия пообещала украинским вооруженным силам. Путин заявил, что применением бронетехники в этом случае дело не закончится.

Глава государства отметил, что идеология нацизма создает прямые угрозы безопасности России и российские войска вынуждены давать отпор агрессии Запада. Он также подчеркнул, что властям известно о том, что «несмотря на усилия официальной продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе».

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой», — подчеркнул глава государства.