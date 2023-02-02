Природоохранная прокуратура попросила возбудить уголовное дело после проверки мусорного полигона в Зеленине

Также прокурор обратился в суд с требованиями запретить администрации Рыбновского района и ООО «Экологическо-коммунальная организация» в дальнейшем использовать полигон, а земельный участок рекультивировать.

Природоохранная прокуратура попросила возбудить уголовное дело после проверки мусорного полигона в Зеленине Рыбновского района. Об этом сообщили в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в среду, 1 февраля.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что полигон использовали с нарушениями санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами.

В отношении директора полигона возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.35 («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления») и части 4 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»).

Также прокурор обратился в суд с требованиями запретить администрации Рыбновского района и ООО «Экологическо-коммунальная организация» в дальнейшем использовать полигон, а земельный участок рекультивировать.

Материалы прокурорской проверки также направили в региональный следком для возбуждения уголовного дела.

Свалку мусора на полигон в Зеленине приостановили.