Нелли Дашевская уволилась с поста замминистра культуры Рязанской области
Нелли Дашевская — уроженка Саратова. Она приступила к своим обязанностям 29 августа 2022 года и курировала отдел координации деятельности учреждений культуры.
Нелли Дашевская уволилась с поста замминистра культуры Рязанской области. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.
В четверг, 2 февраля, Дашевская написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Как пишет издание, чиновница сделала это неожиданно для подчиненных.
Напомним, Нелли Дашевская — уроженка Саратова. Она приступила к своим обязанностям 29 августа 2022 года и курировала отдел координации деятельности учреждений культуры.