Нелли Дашевская уволилась с поста замминистра культуры Рязанской области

Нелли Дашевская — уроженка Саратова. Она приступила к своим обязанностям 29 августа 2022 года и курировала отдел координации деятельности учреждений культуры.

Нелли Дашевская уволилась с поста замминистра культуры Рязанской области. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

В четверг, 2 февраля, Дашевская написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Как пишет издание, чиновница сделала это неожиданно для подчиненных.

Напомним, Нелли Дашевская — уроженка Саратова. Она приступила к своим обязанностям 29 августа 2022 года и курировала отдел координации деятельности учреждений культуры.