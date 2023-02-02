Начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака доставили в суд

В четверг, 2 февраля, начальника дирекции благоустройства Рязани Юрия Фурфурака доставили в Железнодорожный районный суд. Корреспондент РЗН. инфо находится на месте событий.

В 16:30 в Железнодорожный районный суд приехала жена Юрия Фурфурака. Заседание было назначено на 17:00. В зал заседания Фурфурака завели в 17:28.

В суде приставы запретили снимать даже в коридоре, никак не обосновав решение. Более того, изначально они не собирались пускать СМИ в здание суда.

Накануне стало известно, что в рязанской горадминистрации прошли оперативные мероприятия. После них Юрия Фурфурака и его подчиненных задержали. Фурфураку вменяют закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн цене. Позже о произошедшем высказался Павел Малков. И.о. начальника дирекции благоустройства назначили Дмитрия Наумова.