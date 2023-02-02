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На рязанской трассе задержали пьяного 20-летнего водителя, севшего «без прав» за руль «ВАЗ 2112»
Он уже дважды привлекался к ответственности за пьяную езду без прав.

Рязанские полицейские задержали 20-летнего пьяного водителя, севшего за руль «ВАЗ 2112». Подробности задержания в четверг, 2 февраля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя поймали инспекторы ДПС ночью на 199 км автодорог М-5 «Урал» во время патрулирования. Они остановили «ВАЗ 2112», за рулем которого находился 20-летний молодой человек. При общении с ним инспектор понял, что водитель пьян. Это же подтвердил алкотестер — 0,747 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Проверив водителя по базам, они установили, что у молодого человека нет водительского удостоверения. Но в апреле 2022 года его уже ловили за вождение в пьяном виде. Подобная ситуация повторилась и в августа — ему назначили уголовное наказание в виде 250 часов обязательных работ и два года запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.

Теперь нарушителя ждет еще один приговор по статье 264.1 УК РФ.