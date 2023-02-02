Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной

Спикер подчеркнула, что Россия готова к переговорам, если киевский режим проявит реальную готовность к ним.

Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом спикер Совета Федерации рассказала журналистам в среду, 1 февраля, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия готова к переговорам, если киевский режим проявит реальную готовность к ним.

Матвиенко отметила, что увеличение поставок американского оружия на Украину не является призывом к миру, а США заинтересованы в продолжении конфликта.

«Все это словесная шелуха — так называемые призывы к миру. Никаких призывов к миру нет, никакого понуждения к миру нет, они продолжают свою агрессивную политику», — добавила спикер.

Ранее сообщалось, что США могут поставить Украине ракеты GLSDB дальностью действия 150 километров.