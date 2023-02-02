Лавров заявил, что Москва готовит материалы к годовщине начала СВО

Президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года.

Сергей Лавров заявил, что Москва готовит материалы к годовщине начала СВО. Об этом глава МИД рассказал в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Лавров уточнил, что отчет о произошедшем за год готовится для того, чтобы «антироссийские шабаши в Нью-Йорке» стали не единственный мероприятием, которое будет в это время привлекать мировое сообщество.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».