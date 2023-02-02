Лавров об СВО: мы все хотим, чтобы это завершилось

Глава МИД также добавил, что в специальной военной операции важны не сроки, а результаты.

Все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеведущему и гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, передает «Лайф».

Лавров также заявил, что в спецоперации важен не срок, а результат.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось. Но здесь важнее не временной фактор, а фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, а также для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», — указал глава МИДа.