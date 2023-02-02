Европарламент призвал страны Евросоюза передать ВСУ истребители и дальние ракеты

Ранее агентство Reuters сообщало, что США могут передать Украине ракеты с дальностью 150 километров.

Европарламент призвал страны Евросоюза передать ВСУ истребители и дальние ракеты. Об этом говорится в резолюции, которую приняли на спецсессии, приуроченной к саммиту ЕС — Украина в Киеве, пишет Life.ru.

Также в документе говорится о том, что Европарламент приветствует решение ряда стран ЕС, США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки. Подчеркивается, что подготовку экипажей для них нужно начать немедленно.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США могут передать Украине ракеты с дальностью 150 километров.