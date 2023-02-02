Дмитрия Наумова назначили и.о. начальника управления благоустройства администрации Рязани

Ранее Дмитрий Наумов занимал пост заместителя начальника управления благоустройства.

Дмитрия Наумова назначили и.о. начальника управления благоустройства администрации Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии в четверг, 2 февраля.

Ранее Дмитрий Наумов занимал пост заместителя начальника управления благоустройства.

Напомним, в среду, 1 февраля, в Рязани задержали начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака и его подчиненных. Ранее у Фурфурака прошли обыски.