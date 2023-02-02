Депутат, меценат и мотор рязанского хоккея Олег Смирнов отметил день рождения

В 2012 году по инициативе Смирнова появилось региональное представительство Ночной хоккейной лиги (НХЛ). В 2021 году президент Владимир Путин вручил Смирнову орден «За верность любительскому хоккею».

В четверг, 2 февраля, свой день рождения отметил депутат рязанской городской думы, директор дворца спорта «Олимпийский», президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

Уже много лет эксперты называют его одним из главных подвижников рязанского спорта.

В 2012 году по инициативе Смирнова появилось региональное представительство Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Во многом благодаря его усилиям Рязань за короткий срок стала столицей любительского хоккея России.

В 2021 году заслуги Олега Смирнова в развитии одного из самых популярных в стране видов спорта отметили на высшем уровне. Владимир Путин вручил Смирнову орден «За верность любительскому хоккею». А в феврале 2022 года региональных представитель НХЛ получил медаль имени Анатолия Тарасова «За развитие любительского хоккея» от олимпийского чемпиона Александра Якушева.

Обладатель престижных наград не гонится за публичностью, что не мешает ему оперативно помогать множеству людей, оставаясь одним из влиятельных и уважаемых представителей нашего региона.

«Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче и содержательнее — вы подаете замечательный пример миллионам людей. Спасибо вам за это!» — так охарактеризовал деятельность Смирнова президент Путин на гала-матче звезд НХЛ в мае 2021 года.

Редакция РЗН. инфо сердечно поздравляет Олега Евгеньевича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, отсутствия травм, смелых, эффективных решений и побед на всех площадках.