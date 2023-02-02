А что в кино? «О чем говорят мужчины», «Лиза» и другие новинки

На этой неделе в прокат выходят комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», драма «Лиза», мелодрама «Легкое знакомство», триллер «Хищники» и фильм ужасов «Метки тьмы».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Долгожданное продолжение истории от «Квартета И» — комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Четверо друзей отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь, а Саша размышляет о потере отца и умению жить и радоваться каждому новому дню.

Российская драма от режиссера Кмеля Нтсама «Лиза». Профессор Тополь винит себя за потерю близкого человека. Пытаясь обрести душевное спокойствие, он разрабатывает лекарства, способные вылечить все человечество. Его главное желание — предотвратить чью-либо смерть. Жизнь Лизы, дочери лучшего друга Тополя, висит на волоске и у профессора остается все меньше времени, ведь она — его последняя надежда на достижение великой цели. Фильм основан на реальных событиях.

Российская мелодрама от режиссера Александра Крестникова «Легкое знакомство». Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане. Напоминающие психологический поединок отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви.

Триллер производства Испании и Франции «Хищники». Фильм — участник Каннского кинофестиваля — 2022. На фестивале Гойя он был включен в 17 номинаций. Режиссер — Родриго Сорогойен, номинант на премию «Оскар». Городская пара переезжает в небольшую деревню в поисках спокойной жизни в гармонии с природой. Однако им придется столкнуться с жестокостью и недружелюбием местных жителей, что приведет к непредотвратимым последствиям.

Криминальный триллер из России «Один настоящий день», режиссер — Георгий Шенгелия. Следователь следственного комитета — циничный спокойный человек, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут карьера и финансовый достаток, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять все.

Американский фильм ужасов «Метки тьмы». Семья переезжает в Новый Орлеан в надежде начать жизнь с чистого листа. Однако вскоре в новом доме начинают происходить жуткие вещи — дети видят странные метки, мать семейства Рэйчел преследует кукла, напоминающая погибшую дочь, а в подвале образуются трещины. Чтобы спасти семью, Рэйчел должна разгадать страшную тайну места, в котором был построен дом. Фильм основан на реальных событиях.

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