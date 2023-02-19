Жителям Центральной России пообещали неделю морозов

В начале новой недели в центральных регионах России североатлантический циклон продолжит приносить снег и метели и выведет высоту снежного покрова на максимум с начала зимы. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

В начале новой недели в центральных регионах России североатлантический циклон продолжит приносить снег и метели и выведет высоту снежного покрова на максимум с начала зимы. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

Сейчас средняя температура воздуха с начала месяца превышает климатическую норму на 3-5 градусов, однако уже во вторник снег ослабеет и примет локальный характер, а температура воздуха будет понижаться и опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Ночью подморозит до -11, -16 градусов, днем ожидается -5, -10 градусов.

Похолодание достигнет пика в середине недели, когда придет антициклон с северо-востока. Облака прояснятся, снег прекратится. Ночью температура опустится до −13…−18 градусов, в северных и восточных районах ниже -20 градусов. Днем ожидается около −7…−12 градусов.

На длинных праздничных выходных вернется небольшой снег, температура постепенно начнет повышаться. 23 февраля морозы еще будут держаться от -12 до -17, градусов, в пятницу днем ожидается уже около -2, -7 градусов, в субботу, 25 февраля температура приблизится к оттепели: 0, -5 градусов.