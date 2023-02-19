Жителей Рязанской области предупредили о снегопаде
Жителей Рязанской области предупредили о сильно снеге. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 19 февраля.
Жителей Рязанской области предупредили о сильно снеге. Метеопредупреждение опубликовано на
По данным гидрометеорологов, до конца суток, с сохранением ночью 20 февраля, на территории области ожидается снег, местами сильный, ухудшение видимости в осадках.
На дорогах снежные заносы, гололедица.
Рязанцев просят быть осторожными.