Жителей Рязанской области предупредили о снегопаде

Жителей Рязанской области предупредили о сильно снеге. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 19 февраля.

Жителей Рязанской области предупредили о сильно снеге. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 19 февраля.

По данным гидрометеорологов, до конца суток, с сохранением ночью 20 февраля, на территории области ожидается снег, местами сильный, ухудшение видимости в осадках.

На дорогах снежные заносы, гололедица.

Рязанцев просят быть осторожными.