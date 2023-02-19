В Тульской области во время пожара погибла семья из четырех человек

В Киреевском районе Тульской области при пожаре погибли два ребенка и двое взрослых. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СКР в субботу, 18 февраля.

В Киреевском районе Тульской области при пожаре погибли два ребенка и двое взрослых. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СКР в субботу, 18 февраля.

Пожар произошел в двухэтажном частном доме в поселке Интернациональный. Около 19:00 пожарные ликвидировали открытое горение частного дома. После тушения были обнаружены тела женщины 1954 года рождения, мужчины 1983 года рождения и двоих детей 2012 и 2021 годов рождения.

Причина пожара устанавливается. Следователи осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы. Будет дана правовая оценка условиям жизни и воспитания детей.