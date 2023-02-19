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В США заявили о намерениях Китая поставить России оружие
США опасаются, что Китай может передать России вооружение. Подобная поддержка приведет к серьезным последствиям в отношениях с Пекином, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК.

США опасаются, что Китай может передать России вооружение. Подобная поддержка приведет к серьезным последствиям в отношениях с Пекином, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК.

Об имеющейся информации, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине, Блинкен заявил в интервью NBC.

Возможную поддержку со стороны КНР представляет «ряд вещей, от боеприпасов до оружия». По словам госсекретаря, Вашингтон «очень четко дал понять» Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран.

Блинкен подчеркнул, что у США есть доказательства, что Китай оказывает России нелетальную помощь — военную форму или бронежилеты. Bloomberg в конце января также сообщал, что речь может идти о снаряжении, а еще экономической поддержке, которая помогает Москве избежать последствий санкций. Агентство передавало, что власти США собрали доказательства оказания соответствующей помощи и предъявили их Пекину.

Что касается помощи, связанной с летальным оружием, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы они перешли эту черту», сообщил источник NBC.