В США заявили о намерениях Китая поставить России оружие

США опасаются, что Китай может передать России вооружение. Подобная поддержка приведет к серьезным последствиям в отношениях с Пекином, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает
Об имеющейся информации, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине, Блинкен
Возможную поддержку со стороны КНР представляет «ряд вещей, от боеприпасов до оружия». По словам госсекретаря, Вашингтон «очень четко дал понять» Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран.
Блинкен подчеркнул, что у США есть доказательства, что Китай оказывает России нелетальную помощь — военную форму или бронежилеты. Bloomberg в конце января также сообщал, что речь может идти о снаряжении, а еще экономической поддержке, которая помогает Москве избежать последствий санкций. Агентство передавало, что власти США собрали доказательства оказания соответствующей помощи и предъявили их Пекину.
Что касается помощи, связанной с летальным оружием, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы они перешли эту черту», сообщил источник NBC.