В Спасском районе в ДТП пострадали два маленьких ребенка

В Спасском районе на 223-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП, в котором пострадали дети. Авария случилась в воскресенье, 19 февраля, около 15:30, сообщает пресс-служба регионального УМВД.