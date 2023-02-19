В Спасском районе в ДТП пострадали два маленьких ребенка
В Спасском районе на 223-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП, в котором пострадали дети. Авария случилась в воскресенье, 19 февраля, около 15:30, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Спасском районе на 223-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП, в котором пострадали дети. Авария случилась в воскресенье, 19 февраля, около 15:30, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем Kia Ceed не справилась с управлением и съехала с дороги, машина опрокинулась.
В результате происшествия двое детей-пассажиров 2018 и 2020 годов рождения получили травмы. Пострадавшим оказали помощь медики.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.