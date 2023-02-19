В рязанском поселке из-за протечки водонапорной башни появилась ледяная гора

В Новоселках Рязанского района из-за протечки водонапорной башни образовалась ледяная гора. Фото опубликовал Telegram-канал Vidsboku.

В Новоселках Рязанского района из-за протечки водонапорной башни образовалась ледяная гора. Фото опубликовал Telegram-канал Vidsboku.

«Вот такая красота, которую дети, как рассказали местные жители, назвали „гора Эльзы“. Туда даже фотографироваться приезжают. До аварии никаких достопримечательностей в этом конце рязанских пригородов не было, вот уж нет худа без добра», — сообщается в посте.