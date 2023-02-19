В Рязанской области 20 февраля продолжится снегопад
В Рязанской области в понедельник, 20 февраля, пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах ожидается сильный снег.
В Рязанской области в понедельник, 20 февраля, пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах ожидается сильный снег. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -9, -4 градуса, днем -7, -2 градуса.