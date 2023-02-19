В Рязани прошли ежегодные соревнования «Лыжня Бирюкова»

В минувшие выходные в Мемориальном парке прошли 26-е соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова» при поддержке управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани и холдинга ФПК «Инвест».

В минувшие выходные в Мемориальном парке прошли 26-е соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова» при поддержке управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани и холдинга ФПК «Инвест». Их участниками стали более 200 спортсменов из Рязанской и Московской областей.

В воскресенье, 19 февраля, в парке состоялись заключительный этап гонки и награждение победителей. В первый день соревнований спортсмены пробежали «классикой», а во второй свободным стилем. Ежегодно в турнире участвуют любители лыжного спорта разных возрастов. В этом году самому младшему участнику — 6 лет, самому старшему — 74 года.

Главный судья соревнований Пётр Андрианов отметил, что это единственная в Рязани гонка, где принимают участие из года в год более 200 человек в 24 половозрастных группах. Почетным гостем и одновременно хозяином турнира был ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса 73-летний Анатолий Бирюков.

«27 лет назад началась эта гонка. Времена были тяжелые, спортивные организации Рязани не имели возможности проводить подобные соревнования. Сначала сами искали спонсоров. А позже получили постоянную поддержку от компании „Инвест“. Начали проводить соревнования более профессионально, появились новые фишки, расширилась география участников. Гонка оживилась, появилась массовость и из года в год так и продолжается», — отметил Бирюков.

Традиционно гонки разделили по категориям: дети, подростки, взрослые и ветераны. В течение двух дней соревнований лыжники совершили старты на дистанции — 2, 3, 5, 10 километров. Призерами стали: На дистанции 2 км: Максим Андреев (СШ «Вымпел»); Виктория Распосиенко (СШ «Алмаз»)На дистанции 3 км: Евгений Храмов (СШ «Алмаз»); Ксения Величко (СШ «Алмаз»).

На дистанции 5 км: Виталий Терентьев (СШ «Старт»); Сизова Надежда (РГАТУ); Анастасия Глазкова (СШ «Алмаз»); Дарья Куликова (Тумская СШ); Ирина Жердева (Скопинский район); Наталия Гудкова (РГАТУ); Светлана Ларионова (Коломна); Юлия Мирионкова (СШ «Алмаз»); Виктория Теребечик (Тумская СШ), Кира Островская (Тумская СШ).

На дистанции 10 км: Илья Чулков (РНПК); Максим Моренко (СШ «Старт»); Сергей Иришин (Зубры); Павел Чурбаков (BRAZZERS SKI CI).

Победителей турнира наградили медалями, грамотами и призами от постоянного генерального спонсора «Лыжни Бирюкова» — финансово-промышленной компании «Инвест». Награды вручили помощник президента холдинга ФПК «Инвест» Юлия Рулева, гендиректор ООО «СистЭко» и ООО «Сафьян», капитан спортивной команды «Инвест» Андрей Юдаков, и конечно лично мастер спорта СССР международного класса по лыжным гонкам Анатолий Бирюков.

Представитель спонсора отметила, что лыжный спорт является для рязанцев одним из самых любимых видов спорта и «Лыжня Бирюкова» — это мероприятие, которое в нашем городе и за его пределами пользуется огромной популярностью. Организаторы соревнований пожелали лыжникам не терять любовь к спорту и активному отдыху.

«Лыжня Бирюкова» проводится ежегодно с 1996 года. Ее инициатором и вдохновителем является президент холдинга ФПК «Инвест» Игорь Коськин, который поддерживает и развивает лыжный спорт в Рязанской области вместе с рязанскими спортсменами уже более 26 лет.