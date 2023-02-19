В Рязани отменили мартовский концерт группы «Мумий Тролль»

В Рязани концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти 10 марта, не состоится. Об этом сообщается на странице Deep Club со ссылкой на организатора концерта.

В Рязани концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти 10 марта, не состоится. Об этом сообщается в группе Deep Club со ссылкой на организатора концерта.

В посте сообщается, что «по независящим от организатора и артиста причинам провести концерт не представляется возможным».Также добавляется, что деньги за билеты вернут по месту приобретения и в установленные законом сроки.

При этом на сайте группы Мумий Тролль еще 2 марта 2022 года была опубликована информация, что музыканты приняли решение остановить концертную деятельность.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани отменили апрельский концерт группы Louna.