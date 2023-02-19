В Рязани на 10 улицах планируют спилить аварийные деревья
На 10 улицах Рязани планируют спилить аварийные деревья, а также выкорчевать пни за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
На 10 улицах Рязани планируют спилить аварийные деревья, а также выкорчевать пни за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Дирекция благоустройства города выделила 1 млн 500 тысяч рублей. Подрядчик обязан выкорчевать 103 пня, во дворе дома № 44 по Касимовскому шоссе спилить ветви у деревьев, а также произвести валку деревьев на 10 улицах города:
Радиозаводская № 9/36
Ленина № 12а
Попова № 5/81-й
Совхозный проезд № № 4, 2/4
Касимовское шоссе № 13
Тимуровцев № 9 корп. 1
Зубковой № 18 корп. 6
Большая № 33
Мехзавод № 19
Строителей №№ 4, 9, 13
Работы планируется выполнить до 30 апреля 2023 года.