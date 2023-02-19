В Рязани на 10 улицах планируют спилить аварийные деревья

На 10 улицах Рязани планируют спилить аварийные деревья, а также выкорчевать пни за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

На 10 улицах Рязани планируют спилить аварийные деревья, а также выкорчевать пни за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила 1 млн 500 тысяч рублей. Подрядчик обязан выкорчевать 103 пня, во дворе дома № 44 по Касимовскому шоссе спилить ветви у деревьев, а также произвести валку деревьев на 10 улицах города:

Радиозаводская № 9/36

Ленина № 12а

Попова № 5/81-й

Совхозный проезд № № 4, 2/4

Касимовское шоссе № 13

Тимуровцев № 9 корп. 1

Зубковой № 18 корп. 6

Большая № 33

Мехзавод № 19

Строителей №№ 4, 9, 13

Работы планируется выполнить до 30 апреля 2023 года.