В Москве женщина погибла под колесами мусоровоза

В Москве мусоровоз насмерть сбил женщину. ДТП произошло утром в воскресенье, 19 февраля, во дворе дома на улице Теплый Стан, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

В Москве мусоровоз насмерть сбил женщину. ДТП произошло утром в воскресенье, 19 февраля, во дворе дома на улице Теплый Стан, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

За рулем грузового автомобиля Volvo был 24-летний мужчина. Он наехал на пешехода, в результате женщина скончалась на месте.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, в столице накануне на улице Болотниковской мусоровоз насмерть сбил 84-летнего мужчину.