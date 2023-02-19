В Москве на концерте Мота посетитель открыл стрельбу

В Москве фанат открыл стрельбу на концерте Мота. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 19 февраля, в ресторане Memo на улице Рочдельской, сообщает РЕН ТВ.

В Москве фанат открыл стрельбу на концерте Мота. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 19 февраля, в ресторане Memo на улице Рочдельской, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина выстрелил из травматического пистолета после того, как охрана не разрешила компании из семи человек пройти на сцену к артисту.

Посетителей попросили покинуть заведение, их вывели на улицу. Затем один из мужчин выхватил пистолет у своего личного охранника.

«Когда охранник начал забирать пистолет у мужчины, он выстрелил в землю. Забрать пистолет удалось только телохранителям мужчины», — сообщил собеседник издания.

После инцидента компания покинула ресторан на черном Mercedes, правоохранители не успели застать злоумышленника.

Пострадавших нет. Проводится проверка.