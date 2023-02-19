В Клепиковском районе разыскивают пропавшего 63-летнего мужчину
В деревне Макеево Клепиковского района пропал Дмитрий Журавлев 1959 года рождения. О поисках сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
В деревне Макеево Клепиковского района пропал Дмитрий Журавлев 1959 года рождения. О поисках сообщают волонтеры
С 12 февраля 2023 года местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 170-180 см, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.
Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.