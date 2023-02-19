В центре Рязани во время пожара в девятиэтажке погиб 33-летний мужчина

В Рязани в ночь на воскресенье, 19 февраля, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Ленина, 13а. Погиб мужчина 1989 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в ночь на воскресенье, 19 февраля, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Ленина, 13а. Погиб мужчина 1989 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4:03. Огонь охватил комнату.

Общая площадь пожара составила 4 кв. м.

Устанавливаются причина пожара и ущерб. На место выезжали две машины и 10 человек.