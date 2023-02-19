В центре Рязани кроссовер влетел в сугроб

В Рязани на улице Лермонтова кроссовер въехал в сугроб. Видео момента ДТП опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани на улице Лермонтова кроссовер въехал в сугроб. Видео момента ДТП опубликовано в группе « Подслушано у водителей Рязани» .

Судя по кадрам с видеорегистратора, авария произошла утром в воскресенье, 19 февраля. Машина вылетела с дороги и заехала на сугроб. По словам очевидца, водитель поднимал упавший телефон, из-за чего не справился с управлением.

Выясняются подробности аварии.