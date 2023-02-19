В Белгородской области из-за прилета снаряда погибла 12-летняя девочка

В Новой Таволжанке Шебекинского округа в момент прилета снарядов со стороны Украины погибла 12-летняя девочка. Об этом в воскресенье, 19 февраля, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа в момент прилета снарядов со стороны Украины погибла 12-летняя девочка. Об этом в воскресенье, 19 февраля, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Во время прилета снарядов ребенок находился на улице.

«В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», — написал Гладков.

Девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.