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Скончался бывший ректор Рязанского совхоза-техникума Геннадий Лычагин
Ушел из жизни бывший директор Рязанского совхоза-техникума, заслуженный учитель РСФСР Геннадий Яковлевич Лычагин. Он более 40 лет посвятил воспитанию и обучению специалистов сельского хозяйства, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Ушел из жизни бывший директор Рязанского совхоза-техникума, заслуженный учитель РСФСР Геннадий Яковлевич Лычагин. Он более 40 лет посвятил воспитанию и обучению специалистов сельского хозяйства, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Геннадий Яковлевич переехал в село Варские в 1957 году после окончания Московской ветакадемии. Через два года работы он стал замдиректора, а после — директором совхоза-техникума, который возглавлял более 40 лет.

«Неравнодушный ко всему новому, обладающий широким кругозором, Геннадий Яковлевич был человеком высокой культуры, настоящим интеллигентом. Под руководством Лычагина хозяйство быстро вышло в передовые. Новые учебные корпуса, общежитие, ветеринарная клиника, многоквартирные дома, современные коммуникации, новые фермы, лучший в России кормоцех, появившиеся в поселке, — его заслуга. Особая гордость Лычагина — введение передовых форм как в учебной сфере, так и на производстве. Также на первом плане для него всегда было духовное воспитание учащихся», — говорится в некрологе.

Прощание с Геннадием Лычагиным состоится в поселке Варские около здания колледжа в понедельник, 20 февраля, в 14:30.