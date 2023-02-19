Под Рязанью нашли тело 67-летнего сторожа

Под Рязанью обнаружили мертвым 67-летнего мужчину. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Под Рязанью обнаружили мертвым 67-летнего мужчину. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Зубареву.

Тело пенсионера нашли на въезде в садовое товарищество «Теплоприбор» в Рязанском районе утром в воскресенье, 19 февраля. Личность погибшего установили, им оказался местный сторож — мужчина 1955 года рождения.

После обнаружения трупа проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.