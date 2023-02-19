Песков рассказал, о чем будет говорить Путин во время послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, так как сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, так как сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что послание — это всегда одно из важнейших мероприятий с участием президента в течение года. По его словам, «на таком ответственном и очень сложном этапе нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше».

«Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — добавил Песков.

Мероприятие назначено на 21 февраля.