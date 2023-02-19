Минобороны: Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами

В Минобороны РФ рассказали о подготовке провокации Киевом с использованием радиоактивных веществ. Контейнеры с веществами доставили из Европы на Украину, сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали о подготовке провокации Киевом с использованием радиоактивных веществ. Контейнеры с веществами доставили из Европы на Украину, сообщили в ведомстве .

По данным Минобороны, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

«Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», — отметили в ведомстве.

Цель провокации, по данным Минобороны, заключается в обвинении Вооруженных сил РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к заражению местности.