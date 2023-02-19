Макрон: Франция никогда не поддержит идею разгрома России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России и не поддержит такую позицию. Об этом он высказался в совместном интервью изданиям Journal du Dimanche, Figaro и радиостанции France Inter, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России и не поддержит такую позицию. Об этом он высказался в совместном интервью изданиям Journal du Dimanche, Figaro и радиостанции France Inter, сообщает РИА Новости .

Президент Франции подчеркнул, что несмотря на военную поддержку Украины, он убежден, что конфликт не закончится военным путем. Макрон считает, что ни одна из сторон не сможет полностью выиграть.

«Я не думаю, как некоторые, что необходимо полностью сокрушить Россию, атаковать ее на ее территории. Эти наблюдатели прежде всего хотят разгрома России. Франция никогда не занимала и никогда не будет занимать такую позицию», — сказал Макрон.

СМИ уточняют, что под «наблюдателями» Макрон подразумевал страны Восточной Европы, входящие в НАТО и в ЕС, которым не понравились его слова о том, что «нельзя унижать Россию».

Президент Франции еще раз напомнил о необходимости сесть за стол переговоров, так как, по его словам, Украина не может самостоятельно вернуть прежние границы в условиях, когда союзники не собираются отправлять свои войска в Киев. Также он отметил, что от затягивания конфликта пострадают в первую очередь европейцы.