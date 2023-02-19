Кадыров заявил о намерении организовать частную военную компанию

При этом он отметил успехи «Группы Вагнера» Евгения Пригожина в зоне спецоперации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после отставки с должности планирует создать частную военную компанию.

При этом он отметил успехи «Группы Вагнера» Евгения Пригожина в зоне спецоперации.

«Уже сейчас можно уверенно говорить, что „Вагнер“ железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — написал Кадыров в Telegram-канале.