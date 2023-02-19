Девушку-инвалида и ее мать из аварийного дома на проезде Грибоедова переселят во временную квартиру

Девушке-инвалиду Оксане Эрбес и ее матери из дома № 16Б на проезде Грибоедова предложили временный вариант жилья — муниципальную квартиру на улице Подгорной. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

Девушке-инвалиду Оксане Эрбес и ее матери из дома № 16Б на проезде Грибоедова предложили временный вариант жилья — муниципальную квартиру на улице Подгорной. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

До вселения им готовы сделать в квартире косметический ремонт и оказать всю необходимую помощь с переездом, добавили в администрации.

Сейчас семья временно проживает в центре социальной поддержки «Уют». По поводу переселения сотрудники администрации взаимодействуют с рязанками с момента разрушения кирпичной кладки дома. Им оказали помощь в транспортировке вещей.

Напомним, ранее жители дома на проезде Грибоедова рассказали РЗН. инфо, почему остались жить в аварийном здании. 5 февраля в доме обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.

Сорокина заявила, что обрушившийся дом на проезде Грибоедова снесут.