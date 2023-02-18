Военнослужащий Рязанского полка ВДВ погиб под обстрелом в зоне СВО

Контрактник из Рязанского полка ВДВ, рядовой Александр Гарелин погиб под обстрелом в зоне спецоперации. У мужчины остались двое детей: семи и пяти лет.

Контрактник из Рязанского полка ВДВ, рядовой Александр Гарелин погиб под обстрелом в зоне спецоперации. Об этом сообщает сайт «День во Владимире» со ссылкой на мать бойца, Анну Гарелину, в пятницу, 17 февраля.

Уроженец Владимира, 35-летний Александр работал поваром и водителем. Мужчина служил по контракту в 137-м полку воздушно-десантных войсках в Рязани. В зоне СВО он находился с первых дней. 9 ноября 2022 года военный погиб на передовой от взрыва ракеты. У мужчины остались двое детей: семи и пяти лет.

У Александра Гарелина три награды: медаль «За ратную доблесть», медаль Жукова и орден Мужества.