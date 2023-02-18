В Сасовском районе пенсионерка лишилась почти 400 тысяч рублей

У пенсионерки из села Алешино Сасовского района украли 375 тысяч рублей. Кражу раскрыли полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

У пенсионерки из села Алешино Сасовского района украли 375 тысяч рублей. Кражу раскрыли полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась родственница пенсионерки и сообщила, что из дома пожилой женщины пропали ее сбережения. Оперативники уголовного розыска расспросили потерпевшую и выяснили, что деньги исчезли после визита молодой незнакомки. По словам пострадавшей, девушка проникла в дом под видом представителя общественной организации, которая отправляет волонтеров помогать пожилым. Гостья осмотрела дом, задавала вопросы о пожеланиях пенсионерки по поводу помощи по хозяйству. В это время она несколько раз отходила от женщины и заглядывала в соседние комнаты. Хозяйка не смогла за ней проследить. В итоге незнакомка ушла. Позже пенсионерка заметила отсутствие на привычном месте сумочки со сбережениями.

После опроса местных жителей полицейские получили описание автомобиля, который на полчаса заехал на улицы села, останавливался недалеко от дома пострадавшей, а затем скрылся. Владельца машины установили и выяснили, кто ездил на нем в Сасовский район в день кражи. К преступлению оказалась причастна 21-летняя жительница Спасского района. Злоумышленницу разыскали и задержали.

По предварительной информации, у девушки были родственники в Сасове, которые рассказали ей о пожилой пенсионерке, которая часто бывает дома одна. Злоумышленница задумала проникнуть к ней под видом волонтера и арендовала автомобиль.

Возбуждено уголовное дело, девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.