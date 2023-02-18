В Рязани возле автовокзала столкнулись автобус и такси
В Рязани возле Центрального автовокзала в субботу, 18 февраля, столкнулись автобус и машина такси. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
В Рязани возле Центрального автовокзала в субботу, 18 февраля, столкнулись автобус и машина такси. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
По их словам, водитель автобуса полностью перекрыл полосу и затруднил движение транспорта. Автомобилям пришлось объезжать место аварии по встречной полосе.
Из-за ДТП образовалась пробка.
Выясняются подробности случившегося.