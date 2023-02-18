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В Рязани открылся продуктовый комплекс «Барс на Есенина»
В субботу, 18 февраля, открылся продуктовый комплекс «Барс на Есенина». Об этом сообщается в группе сети супермаркетов «Барс» «ВКонтакте».

В субботу, 18 февраля, открылся продуктовый комплекс «Барс на Есенина». Об этом сообщается в группе сети супермаркетов «Барс» «ВКонтакте».

Подчеркивается, что открытие техническое.

«Часть торговых мест еще оформляется, но уже сейчас можно приобрести широкий ассортимент фруктов и овощей, колбасных изделий, фермерской продукции, кондитерских изделий и кулинарии», — сообщается в посте. Комплекс работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Напомним, ранее появление оптово-розничного комплекса анонсировали в региональном минэкономразвития, супермаркет «Барс» закрыли в конце октября.