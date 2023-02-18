В Рязани остановили 27-летнего водителя с признаками опьянения

В Рязани патрульные полицейские остановили водителя, который находился, предположительно, в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские остановили водителя, который находился, предположительно, в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ППСП в ходе патрулирования на улице Рыбацкой обратил внимание на проезжающий автомобиль Volkswagen Polo. Иномарка двигалась неровно, виляя от одного края дороги к другому. Патрульные полицейские предположили, что водитель пьян, и подали сигнал об остановке.

При общении с 27-летним водителем в его поведении заметили явные признаки опьянения и вызвали на место экипаж ДПС. Пройти медосвидетельствование молодой человек отказался.

За это в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, рязанец совершил административное правонарушение, управляя транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.