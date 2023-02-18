В Рязани ищут очевидцев ДТП с фурой

В Рязани просят откликнуться очевидцев аварии с участием фуры и легковушки. ДТП произошло в пятницу, 17 февраля, в 11:35, сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

В Рязани просят откликнуться очевидцев аварии с участием фуры и легковушки. ДТП произошло в пятницу, 17 февраля, в 11:35, сообщается в группе «ДТП и ЧП Рязань».

«Ищу свидетелей ДТП, произошедшего сегодня на перекрестке Храпово, столкнулись автомобиль Mazda 3 красная и фура», — сообщается в посте.